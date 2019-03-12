Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 20:08

Брюссель. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания не сможет рассчитывать на переходный период, если покинет ЕС без сделки с Брюсселем, написал в Twitter главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье.

"Кажется, существует опасная иллюзия о том, что Великобритания может воспользоваться переходным периодом без заключения соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ)", - заявил М.Барнье.

"Проясню: единственная законная база для переходного периода входит в соглашение о выходе. Не будет соглашения, значит - не будет и переходного периода", - написал М.Барнье.

Такое заявление М.Банье сделал на фоне дебатов в британской палате общин в преддверии повторного голосования по соглашению о Brexit. Предыдущее голосование, прошедшее в январе, провалилось, и СМИ прогнозируют, что текущее голосование также не станет успехом для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Если депутаты не одобрят соглашение, согласованное Брюсселем и Т.Мэй, то страна может покинуть ЕС без согласования условий дальнейшего сотрудничества. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта.

Переходный период должен начаться сразу после Brexit и продлиться как минимум до декабря 2020 года. В это время будут действовать все текущие договоренности по торговле между Лондоном и Брюсселем. Этот период должен позволить сторонам спокойно и в продолжительные сроки согласовать новые торговые договоренности.

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