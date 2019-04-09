Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 16:10

Дубай. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Один из главных переговорщиков по иранской ядерной проблеме Маджид Тахт-Раванчи назначен новым постпредом Ирана при ООН, сообщил журналистам во вторник официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми.

До нынешнего назначения иранский дипломат был заместителем главы администрации президента по политическим вопросам.

М.Тахт-Раванчи в разное время занимал посты заместителя постпреда Ирана при ООН, посла Ирана в Швейцарии, замглавы иранского МИД и специального помощника министра иностранных дел, отмечают иранские СМИ.

1ак др

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