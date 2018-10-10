Переговоры Брюсселя и Лондона по Brexit идут с успехом, однако "дьявол кроется в деталях" - Меркель
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что переговоры ЕС и Великобритании по условиям Brexit приносят результаты, однако при этом отметила, что детали соглашения вызывают сложности.
"Мы видим успехи. Я надеюсь на успехи на следующей неделе. Нам приятно, что проходят активные обсуждения, но дьявол кроется в деталях", - сказала она пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Кроме того, А.Меркель отметила, что все страны ЕС "очень и очень" доверяют главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье.
Накануне британский министр по Brexit Доминик Рааб заявлял, что Лондону и Брюсселю вряд ли удастся добиться прорыва по поводу Brexit на саммите лидеров ЕС, начало которого запланировано на 17 октября. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успехи на саммите, и отметил, что соглашения между Лондоном и Брюсселем не стоит ожидать раньше ноября.
Однако в среду М.Барнье заявил, что считает возможным добиться к следующей среде, когда стартует саммит ЕС, соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.
1кю аю жг
Интерфакс