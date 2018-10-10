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Берлин. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что переговоры ЕС и Великобритании по условиям Brexit приносят результаты, однако при этом отметила, что детали соглашения вызывают сложности.

"Мы видим успехи. Я надеюсь на успехи на следующей неделе. Нам приятно, что проходят активные обсуждения, но дьявол кроется в деталях", - сказала она пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Кроме того, А.Меркель отметила, что все страны ЕС "очень и очень" доверяют главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье.

Накануне британский министр по Brexit Доминик Рааб заявлял, что Лондону и Брюсселю вряд ли удастся добиться прорыва по поводу Brexit на саммите лидеров ЕС, начало которого запланировано на 17 октября. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает на успехи на саммите, и отметил, что соглашения между Лондоном и Брюсселем не стоит ожидать раньше ноября.

Однако в среду М.Барнье заявил, что считает возможным добиться к следующей среде, когда стартует саммит ЕС, соглашения по условиям выхода Великобритании из Евросоюза.

1кю аю жг

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Интерфакс