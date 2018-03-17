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Этот контент был опубликован 17 марта 2018 г. 15:01 17.03.2018 - 15:01

Пекин. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Швеции с визитом третий день подряд, в субботу вновь проводит переговоры с министром иностранных дел этой скандинавской страны Маргот Вальстрем, сообщает агентство "Ренхап".

Официальный визит Ли Ён Хо в Швецию начался 15 марта и должен был завершиться накануне, однако ранее ряд СМИ распространил информацию, что он продлится до 18 марта включительно.

Также накануне, помимо М.Вальстрем, глава северокорейского МИД встретился с премьером Швеции Стефаном Левеном.

Стороны обсуждали "вопросы взаимного интереса".

После переговоров с Ли Ён Хо М.Вальстрем сообщила журналистам, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.

"Была хорошая и конструктивная атмосфера. Посмотрим, что будет дальше", - сказала она.

Глава МИД КНДР от комментариев прессе воздержался.

СМИ и аналитики полагают, что КНДР и Швеция обсуждают также подготовку предстоящих переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном, и Швеция, выступающая посредником, рассматривается в числе мест проведения встречи.

МИД Швеции в преддверие визита Ли Ён Хо сообщал, что переговоры будут сосредоточены на работе Швеции в качестве представителя США, Канады и Австралии в КНДР. Стороны также должны обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

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