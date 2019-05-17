Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 9:45

***Мэй готовится уйти с поста лидера консерваторов

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Переговоры Лейбористской и Консервативной партии Великобритании подходят к завершению, сторонам так и не удалось найти компромиссного варианта по Brexit, сообщает BBC.

По данным телеканаларадиокорпорации, консерваторы отчаялись достичь соглашения с лейбористами. Ряд видных лейбористов, в свою очередь, на встрече в четверг призвали лидера их партии Джереми Корбина к приостановке переговоров.

Основное разногласие между лейбористами и консерваторами - создание таможенного союза с ЕС. Так, лейбористы хотят постоянного и всеобъемлющего таможенного союза с ЕС. Консерваторы, в свою очередь, хотят согласовывать отдельные торговые сделки с разными странами, что будет невозможно при едином таможенном союзе с ЕС.

Переговоры длятся уже шесть недель, ожидается, что после них лейбористы и консерваторы обсудят процесс голосования в парламенте по вариантам Brexit.

Лидер консерваторов, премьер Великобритании Тереза Мэй, по данным СМИ, пообещала членам своей партии после четвертого голосования по Brexit в начале июня обозначить сроки выборов нового лидера консерваторов. Мэй обещала отказаться от руководства Консервативной партией еще в марте, пытаясь таким образом склонить членов парламента к голосованию по Brexit. Это будет означать, что Мэй при таком развитии событий уйдет и с поста главы правительства.

Если голосование по Brexit провалится в британском парламенте в четвертый раз, Мэй сразу же уйдет в отставку, рассказали источники BBC.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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