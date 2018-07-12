Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 17:31 12.07.2018 - 17:31

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Представители КНДР не явились на запланированные на четверг переговоры с делегацией США о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентства, представители КНДР вместо этого предложили провести переговоры с командованием размещенных в Южной Корее многонациональных сил. При этом Пхеньян считает, что эти силы на переговорах должен представлять американский генерал.

В случае, если переговоры в таком формате состоятся, это станет первым контактом на уровне генералов на Корейском полуострове с 2009 года, отмечает "Ренхап".

Лидер КНДР Ким Чен ЫН и президент США Дональд Трамп 12 июня по итогам встречи в Сингапуре обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.

1тэ во

Neuer Inhalt Horizontal Line