Переговоры между КНДР и США по вопросу о репатриации останков американских военных не состоялись из-за отсутствия северокорейское делегации - СМИ
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Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Представители КНДР не явились на запланированные на четверг переговоры с делегацией США о возврате останков американских военных, погибших в годы Корейской войны, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.
По данным агентства, представители КНДР вместо этого предложили провести переговоры с командованием размещенных в Южной Корее многонациональных сил. При этом Пхеньян считает, что эти силы на переговорах должен представлять американский генерал.
В случае, если переговоры в таком формате состоятся, это станет первым контактом на уровне генералов на Корейском полуострове с 2009 года, отмечает "Ренхап".
Лидер КНДР Ким Чен ЫН и президент США Дональд Трамп 12 июня по итогам встречи в Сингапуре обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.
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Интерфакс