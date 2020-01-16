Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 2:45

Вашингтон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут.

"Мы уже приступили к дискуссиям по второй фазе сделки", - сказал он в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой, заявил ранее Трамп.

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