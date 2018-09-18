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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 8:44 18.09.2018 - 08:44

Дубай. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что благодаря переговорам с участием Ирана, России и Турции удалось предотвратить военные действия в сирийском Идлибе.

"Напряженная ответственная дипломатическая работа последних нескольких недель, которая проводилась в ходе моих визитов в Анкару и Дамаск, а также во время последовавшего саммита Иран-Россия-Турция в Тегеране и встречи в Сочи, сумела предотвратить войну в Идлибе. (Продемонстрирована - ИФ) твердая решимость бороться с экстремизмом и террором. Дипломатия работает", - написал М.Зариф в Twitter во вторник.

Накануне в Сочи по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб.

1кю ар ав

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