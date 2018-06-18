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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 11:18 18.06.2018 - 11:18

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин рассчитывает, что запланированная на эту неделю встреча с российским лидером Владимиром Путиным поможет наладить стратегическое партнерство между государствами, сообщает в понедельник "Ренхап" со ссылкой на представителя президентского дворца Южной Кореи.

"Визит президента Мун Чжэ Ина в Россию станет важным этапом в рамках усилий, направленных на установление стратегического партнерства между Южной Кореей и Россией, в то же время усилит доверие и дружбу двух лидеров", - заявил глава управления национальной безопасности при администрации президента Нам Гван Пхё.

8 июня пресс-служба Кремля сообщила, что Мун Чжэ Ин посетит Российскую Федерацию с государственным визитом по приглашению В.Путина 21-23 июня 2018 года.

"22 июня в Москве пройдут переговоры на высшем уровне, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-южнокорейских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Состоится обмен мнениями по региональным проблемам, прежде всего - по ситуации на Корейском полуострове", - заявляли в Кремле.

Мун Чжэ Ин будет также присутствовать на матче Чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики, который пройдет 23 июня в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе.

Это первый визит южнокорейского президента в Россию с 1999 года, отмечает "Ренхап". По данным агентства, лидеры должны обсудить, как ожидается, вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

"Россия приносит значительный вклад в усилия по денуклеаризации Северной Кореи и в то же время играет важную роль в давлении на Север, принимая во внимание ее экономические отношения с Северной Кореей", - заявил журналистам представитель президентского дворца на условиях анонимности.

Ранее В.Путин и Мун Чжэ Ин встречались во Владивостоке на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года.

Кроме того, как сообщала российская сторона, ожидается, что Мун Чжэ Ин встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и рядом других высокопоставленных российских политиков в рамках своего визита. Он также выступит с речью в Госдуме РФ.

Затем южнокорейский президент должен отправиться в Ростов-на-Дону, где он посмотрит матч Чемпионата мира по футболу между командой его страны и Мексики.

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