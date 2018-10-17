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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 19:26 17.10.2018 - 19:26

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в среду, что в ходе процесса переговоров о выходе Британии из ЕС уже многое было сделано, но теперь они нуждаются в ускорении.

"Я прибыл сюда с большой решимостью, твердой волей и требованиями тоже, потому что мы обсуждаем не только будущие месяцы, но будущие годы, что касается отношений (Великобритании - ИФ) с Европейским союзом. Я думаю, что многое было сделано, но теперь надо ускорить работу", - сказал Э.Макрон журналистам по прибытии вечером в среду на саммит Европейского союза в Брюссель.

Тем не менее, отметил французский президент, он доверяет этому процессу и главному европейскому переговорщику "Мишелю Барнье и его команде, выполнившим отличную работу, которую мы продолжим сегодня вечером".

"У меня послание одновременно доверия и неотложности. Доверия - потому что прогресс был достигнут, мы хорошо видим коллективную волю продвигаться вперед. Но мы еще не пришли к результату. И теперь надо принимать решение", - сказал Э.Макрон.

По его словам, неотложность связана с необходимостью достижения договоренности по соглашению о выходе Великобритании. Оно будет определять будущие отношения. Это этап, который ожидается в ближайшие дни и недели, отметил президент Франции.

Э.Макрон полагает, что относительно "дорожной карты" переговоров, разработанной координатором ЕС Мишелем Барнье, необходимы дополнительные ускорения. Президент Франции также заявил, что вопрос ирландской границы требует "некоторого прояснения с британской стороны". Вместе с тем, он отказался делать какие-либо прогнозы.

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