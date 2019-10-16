Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 19:18

Дели. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Переговоры главы пакистанского правительства Имрана Хана с Тегераном и Эр-Риядом, направленные на снижение напряженности в регионе Персидского залива, были обнадеживающими, сообщил в среду глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Наши переговоры были обнадеживающими, и ответ, который мы получили от двух стран, оказался выше наших ожиданий", - заявил Куреши на пресс-конференции в Исламбаде по итогам визита пакистанского премьер-министра в Эр-Рияд и Тегеран.

"В иранском правительстве нам сообщили, что они не хотят напряженности, и что они хотят урегулировать проблему мирно", - добавил он.

Куреши отметил, что представители иранского руководства выразили готовность, как к прямому диалогу, так и к диалогу с участием третьей стороны-посредника.

13 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан отправился в Иран, а позднее в Саудовскую Аравию с посреднической миссией: попытаться снизить напряженность между Тегераном и Эр-Риядом.

В частности, в Иране Имран Хан встретился с руководителем Исламской республики Иран аятоллой Али Хаменеи и президентом страны Хасаном Рухани.

В то же время в министерстве иностранных дел Пакистана не стали предоставлять деталей визита Хана в Саудовскую Аравию.

Западные СМИ напоминают, что в сентябре Имран Хан заявлял, что и США, и Саудовская Аравия обратились к нему с просьбой о посредничестве в их контактах с Ираном с целью снижения напряженности в Персидском заливе.

СМИ поясняют, что Пакистан поддерживает тесные отношения с Саудовской Аравией, а в королевстве живут и работают свыше 2,5 млн пакистанских граждан. В то же время Исламабад имеет хорошие отношения и с Тегераном, в частности он представляет дипломатические интересы Ирана в США.

1ви ар

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