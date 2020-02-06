Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 18:08

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Очередной раунд переговоров по ливийскому урегулированию намечен на 26 февраля, сообщил спецпосланник ООН в Ливии Гасан Саламе.

"Мы намерены пригласить представителей обеих сторон (противостояния) для участия в переговорах по политическим проблемам Ливии 26 февраля", - сказал он в четверг журналистам в Женеве.

Саламе также упомянул и о необходимости обсуждения проблем военного характера для того, чтобы претворить в жизнь берлинские решения.

Международная конференция по урегулированию в Ливии состоялась в Берлине 19 января.

В заявлении, принятом по итогам этой конференции, готовилось, что стороны ливийского конфликта должны распустить военизированные формирования и отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение

Кроме того, авторы документа призвали как сторонников базирующегося в Триполи правительства, так и противостоящую им Ливийскую национальную армию, среди прочего, "принять меры по роспуску военизированных группировок и ополченцев".

В документе подчёркивалась недопустимость каких бы то ни было военных мер по поддержке сторон конфликта на всей территории Ливии.

Обеим сторонам, как считают участники конференции, следует организовывать обмены военнопленными, а также - останками погибших во время боевых действий бойцов.

В заявлении отмечалась и необходимость продолжать борьбу против терроризма в Ливии.

В Ливии уже длительное время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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