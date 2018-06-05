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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 11:14 05.06.2018 - 11:14

Дубай. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Дели и Москва вышли на завершающий этап переговоров по поставкам индийским военным систем ПВО С-400, сообщает во вторник индийский новостной портал Firstpost.

"На вопрос о соглашении с РФ по ракетам С-400, Ситхараман ответила, что переговоры достигли финальной стадии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, министр подчеркнула, что индийская сторона во время контактов с США ясно объяснила, что Индию и РФ связывают давние партнерские отношения. "Это - проверенные временем отношения", - заявила она.

Ранее в июне индийские СМИ сообщали, что минобороны Индии будет рекомендовать правительству страны дать согласие на покупку российских зенитных ракетных систем С-400, невзирая на предупреждения со стороны США.

По данным источников СМИ, Индия была намерена продолжать подготовку соглашения на сумму $5,5 млрд о приобретении пяти установок С-400. Также источники сообщили, что Минобороны не получало никаких инструкций по поводу того, что подготовку к этому соглашению необходимо остановить.

Газета "Хиндустан таймс" напоминала, что ранее американская администрация уже предупреждала Индию о возможных негативных последствиях для оборонного сотрудничества двух стран в случае приобретения С-400.

Однако, отмечает газета, в Индии опасаются, что при отказе индийской стороны от С-400 Россия может продать их Пакистану.

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