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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 7:25 15.10.2018 - 07:25

Брюссель. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit; перспективы дальнейших переговоров сторон остаются неопределенными.

Делегациям в последние дни удалось достичь "реального прогресса в целом ряде ключевых сфер", однако ряд нерешенных вопросов, включая проблему ирландской границы, остаются, говорится в заявлении британского правительства.

Стороны рассчитывали снять основные остающиеся разногласия до саммита ЕС, который начнется в среду, чтобы в ходе встречи лидеров стран ЕС финализировать сделку.

До среды новых переговоров между сторонами пока не запланировано, пишет Financial Times.

При отсутствии договоренностей Брюссель может отказаться от проведения планировавшегося на ноябрь специального саммита по Brexit.

Соглашение между Великобританией и ЕС должно быть заключено до начала декабря, чтобы у парламентов стран-членов ЕС было время ратифицировать его до официального выхода Лондона из ЕС, которое состоится 29 марта.

Надежды на скорое достижение предварительного соглашения между сторонами появились после того, как британские власти сообщили на выходных о незапланированном визите министра по делам Brexit Доминика Рааба в Брюссель.

Неудача состоявшихся на выходных переговоров, как ожидается, вновь усилит опасения, что Великобритания уйдет и из ЕС без какой-либо сделки, а также ставит вопрос о том, есть ли у сторон возможность политического маневра для разрешения наиболее острых разногласий, самое главное из которых - ирландская граница, пишет The Wall Street Journal.

Лондон и Брюссель обсуждают, как в условиях выхода Британии из ЕС может быть сохранена открытая граница между Ирландией и Соединенным королевством.

Внутри британского кабинета существуют острые разногласия по вопросу Brexit. Ранее покинувшие правительство министры, прежде всего экс-глава МИД Борис Джонсон, активно критикуют политику премьера Терезы Мэй. Газета "Гардиан" писала, что еще несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку, если Т.Мэй пойдет на уступки ЕС по условиям Brexit.

17-18 октября в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором среди прочего будет обсуждаться вопрос Brexit.

Аа им бс*

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