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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 14:10 26.09.2018 - 14:10

Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля проводят в среду в Хельсинки переговоры в узком составе.

Д.Медведев прибыл в Финляндию в среду с однодневным визитом. У него запланированы переговоры с Ю.Сипиля в узком составе, а затем - с участием членов делегаций двух стран.

Об итогах главы кабинетов министров расскажут на пресс-конференции.

Начиная встречу, Д.Медведев и Ю.Сипиля обменялись рукопожатиями, их разговор проходит за закрытыми дверями.

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