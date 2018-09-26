Переговоры премьер-министров РФ и Финляндии начались в Хельсинки
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Хельсинки. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля проводят в среду в Хельсинки переговоры в узком составе.
Д.Медведев прибыл в Финляндию в среду с однодневным визитом. У него запланированы переговоры с Ю.Сипиля в узком составе, а затем - с участием членов делегаций двух стран.
Об итогах главы кабинетов министров расскажут на пресс-конференции.
Начиная встречу, Д.Медведев и Ю.Сипиля обменялись рукопожатиями, их разговор проходит за закрытыми дверями.
Ри вв
Интерфакс