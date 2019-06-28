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Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча президента РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.
Переговоры лидеров длились почти полтора часа.
Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 мск), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.
Российская сторона изначально резервировала на встречу в программе Путина час, а американская - 1,5 часа.
Трамп в начале встречи выразил надежду на "отличный результат" переговоров с Путиным, заметив, что планируется обсуждение вопросы разоружения, торговли, протекционизма.
"Я приветствую всех - как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп.
По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами". "Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.
Президент России в свою очередь заметил, что лидеры "давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".
"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - отметил Путин.
Протокольная часть встречи Путина и Трампа прошла на фоне выхода в эфиры журналистов, присутствовавших в этот момент в комнате.
Как передал корреспондент "Интерфакса", представители американских и российских СМИ, прямо из переговорной вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов.
Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.
По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.
Путин и Трамп начали встречу практически без задержки. Когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.
1пп др