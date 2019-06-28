Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 8:43

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Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Встреча президента РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась.

Переговоры лидеров длились почти полтора часа.

Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 мск), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.

Российская сторона изначально резервировала на встречу в программе Путина час, а американская - 1,5 часа.

Трамп в начале встречи выразил надежду на "отличный результат" переговоров с Путиным, заметив, что планируется обсуждение вопросы разоружения, торговли, протекционизма.

"Я приветствую всех - как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", - сказал Трамп.

По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами". "Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", - заявил Трамп.

Президент России в свою очередь заметил, что лидеры "давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки".

"Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", - отметил Путин.

Протокольная часть встречи Путина и Трампа прошла на фоне выхода в эфиры журналистов, присутствовавших в этот момент в комнате.

Как передал корреспондент "Интерфакса", представители американских и российских СМИ, прямо из переговорной вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов - от телефонов до портативных камер. Гул голосов журналистов, комментировавших общение Путина и Трампа, перекрывал слова самих президентов.

Журналисты, едва переждав вступительное слово двух лидеров, начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе.

По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

Путин и Трамп начали встречу практически без задержки. Когда журналисты зашли в комнату переговоров, президенты уже общались друг с другом.

1пп др

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