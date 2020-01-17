Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 4:15

Кабул. 17 января. ИНТЕРФАКС - В Катаре возобновились переговоры США и афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил пресс-секретарь политического бюро талибов в Дохе Сухайль Шахин.

"Переговорная группа (...) во главе с политическим заместителем лидера движения и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретилась с американской переговорной группой во главе с Халилзадом (специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад - ИФ), чтобы обсудить подписание соглашения и связанные с ним церемонии", - написал Шахин в твиттере в пятницу.

"Был полезный диалог между переговорными командами. Этот разговор продлится несколько дней, и мы будем публиковать информацию время от времени", - отметил представитель талибов.

Представители США пока не комментировали происходящее.

Ранее 13 декабря на возобновившихся 7 декабря переговорах США- "Талибан" в Дохе был объявлен перерыв. Переговоры делегаций сторон в Дохе были возобновлены 7 декабря после их срыва в сентябре по инициативе президента США Дональда Трампа из-за теракта в Кабуле, приведшего к гибели людей, в том числе и американских военных. Ответственность за теракт тогда взяли на себя талибы.

По сообщениям СМИ, США предложили талибам объявить прекращение огня на период переговоров, талибы взяли перерыв для проведения консультаций со своим руководством.

Спецпосланник США Залмай Халилзад в конце декабря провел в Кабуле встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Абдулла Абдулла, представителями политических и общественных организаций. В Кабуле спецпосланнику США заявили, что главным условием для начала переговоров с талибами является прекращение насилия в Афганистане.

"Мы приближаемся к важной вехе в афганском мирном процессе. Я провел два дня консультаций в Кабуле. Поездка была плодотворной", - заявил Халилзад в Twitter.

В свою очередь пресс-служба президента Гани сообщила, что центральным вопросом переговоров президента с Халилзадом был о том, как обеспечить прекращение огня и решить проблему убежища талибов за пределами Афганистана.

"Президент Гани выразил обеспокоенность в связи с тем, что талибы продолжали насилие и подтвердил, что афганский народ и правительство хотят полного мира и не сомневаются в этом", - говорится в сообщении пресс-службы президента ИРА.

Отмечается, на встрече обе стороны выразили надежду, что "вначале будет заключено перемирие для обеспечения мира в Афганистане".

Талибы в свою очередь заявляли, что готовы начать межафганские мирные переговоры только после подписания соглашения о выводе войск США из Афганистана.

бм

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