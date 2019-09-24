Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 5:58

Гонконг. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Вашингтон и Пхеньян возобновят переговоры по денуклеаризации на рабочем уровне в течение двух-трех недель, сообщила во вторник служба нацразведки Южной Кореи на закрытом брифинге для законодателей.

Как рассказали агентству "Ренхап" присутствовавшие на встрече парламентарии, если США и КНДР смогут достичь соглашения на предстоящих переговорах, то, вероятно, президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут свой третий саммит в этом году.

По их словам, в зависимости от итогов ядерных переговоров с США Ким Чен Ын сможет посетить Южную Корею в ноябре для участия в специальном саммите между Югом и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в Пусане с 25 по 26 ноября.

Согласно данным разведки, лидер КНДР также может совершить свой пятый визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Если Ким Чен Ын посетит Китай, то место встречи может быть недалеко от границы Китая и Северной Кореи или в трех северо-восточных провинциях Китая", - предположили в службе нацразведки Южной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопросы журналистов о сроках своей третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы посмотрим. Сейчас люди хотят, чтобы это случилось. Я хочу знать, что из этого выйдет. Мы можем многое узнать до того, как состоится саммит", - сказал он в ответ на прямой вопрос журналиста о сроках возможного третьего саммита.

Трамп встретился с журналистами совместно с находящимся в Нью-Йорке для участия в сессии Генассамблеи ООН президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином перед двухсторонними переговорами между ними.

Он назвал две предыдущих встречи с Ким Чен Ыном "очень успешными саммитами", приведя в качестве доказательства, в частности, то, что Северная Корея не проводит новые ядерные испытания. При этом Трамп отметил, что "не было никакого смягчения санкций, было только ужесточение санкций".

"Поэтому посмотрим, что будет происходить. Нам бы хотелось увидеть, что мы можем сделать. Если сможем - будет грандиозно, не сможем - тоже прекрасно. Посмотрим", - сказал американский президент.

Со своей стороны, Мун Чжэ Ин завил, что Южная Корея рассчитывает на скорое и успешное проведение третьего саммита США-КНДР.

"Мы ждем, что переговоры на рабочем уровне между Соединенными Штатами и Северной Кореей по подготовке к третьему - вашему третьему саммиту с председателем Кимом - будут возобновлены в ближайшее время" - сказал он.

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что рассчитывает на то, что "третий саммит с председателем Кимом войдет в историю как действительно исторический момент в мировой истории".

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!