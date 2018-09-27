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Этот контент был опубликован 27 сентября 2018 г. 17:12 27.09.2018 - 17:12

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Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Скай-Ньюз", комментируя встречу с главой российского МИД.

При этом он отметил, что переговоры были "довольно непростыми".

"Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Дж.Хант.

По его словам, "это очень важно, и важность заключается не во взаимных перебранках России и Великобритании, а в том, что международные правила запрещают использование химического оружия, которое является самым ужасным, после ядерного оружия".

"Я сказал ему (С.Лаврову), что Россия и Великобритания должны быть заодно, чтобы сделать мир безопасным. И если один из нас отправляет офицеров, чтобы совершить химическую атаку, этого не произойдет", - сказал Дж.Хант.

Он считает, что нормы, запрещающие использование химоружия, "изменяются, Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) использует химическое оружие в Сирии, а Россия - на улицах Великобритании".

"Будет ужасным откатом назад для мира, если мы окажемся в ситуации, когда использование этого ужасного оружия станет обычным делом. Мы не хотим, чтобы это произошло, не только ради блага Великобритании, но и всего мира. Поэтому у нас очень прямолинейный сигнал России - если сделаете это, цена будет слишком высокой", - отметил глава британского МИД.

При этом он высказал мнение, что Россия применила химоружие в Солсбери. "Причина в том, что они почувствовали, что в 2005 году случай с Литвиненко (Александр Литвиненко - ИФ) сошел им с рук. Поэтому на этот раз (наша) реакция совершенно иная. Я уверен, что в Кремле не ожидали такой реакции, когда 153 российских шпиона были высланы из столиц 29 стран", - отметил Дж.Хант

Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин несет прямую ответственность за отравления Солсбери, Дж.Хант сказал: "Мы все думаем, что вряд ли это могло произойти в России без одобрения с самого высокого уровня".

"Мы очень внимательно относимся к тому, что мы говорим, потому что хотим быть уверенными, что все, что мы говорим, подтверждаются доказательствами", - сказал глава британского МИД.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. С.Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние Ю.Скрипаль улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

1кю ар ки

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