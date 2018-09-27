Переговоры с Лавровым были откровенными, но непростыми, считает глава МИД Великобритании
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Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что у него состоялся честный обмен мнениями с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Я считаю, что дипломатическая фраза, которую мы используем, - это откровенный обмен мнениями", - сказал он в интервью британскому телеканалу "Скай-Ньюз", комментируя встречу с главой российского МИД.
При этом он отметил, что переговоры были "довольно непростыми".
"Неприемлема ситуация, при которой Россия приказывает офицерам ГРУ применить химическое оружие на британской земле", - подчеркнул Дж.Хант.
1кю ар ан
Интерфакс