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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 14:00 10.07.2018 - 14:00

Вашингтон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что готовящаяся встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки может оказаться проще, чем переговоры с премьером Британии Терезой Мэй или саммит НАТО.

"У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с В.Путиным в Хельсинки - ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает", - сказал Д.Трамп в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО во вторник.

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