Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 20:06

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Погибшего в Ливане в 1982 году сержанта танкового батальона Израиля Захарию Баумеля, останки которого были найдены при помощи российских военных, похоронили в четверг в Иерусалиме, сообщает газета "Едиот ахронот".

Церемония похорон прошла на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны.

На похоронах присутствовали, в частности, президент страны Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и родственники З.Баумеля.

"Мы ждали этого момента 37 лет, и я видел людей, которые родились годы спустя исчезновения З.Баумеля - на их глазах были слезы", - сказал Б.Нетаньяху на церемонии.

З.Баумель погиб в возрасте 21 года в ходе "первой ливанской войны" в 1982 году. До недавних пор он считался пропавшим без вести.

Кроме него в бою при Султан-Якубе, ставшем одним из первых эпизодов той войны и произошедшем на шестой ее день, в долине Бекаа в Ливане погибли еще 20 человек, и более 30 получили ранения. З.Баумеля и еще пятеро его сослуживцев объявили пропавшими без вести после боя.

4 апреля в ходе визита в Россию премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху вспомнил, что два года назад обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в поиске останков израильских солдат.

"Вы откликнулись и дали поручение российской армии помочь нам в этом деле", - сказал израильский премьер российскому президенту в ходе встречи в Москве.

В.Путин сообщил, что российские военные совместно с сирийскими партнерами установили место захоронения сержанта З.Баумеля.

1тэ аю де

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