Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 13:04

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Останки погибшего в Ливане в 1982 году военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля, которые были найдены с помощью российских военных, будут захоронены в Иерусалиме позднее в четверг, пишет The Times of Israel со ссылкой на командование Армии обороны Израиля.

Церемония похорон запланирована на 19:00 четверга по местному времени. Она пройдет на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны.

4 апреля в ходе визита в Россию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вспомнил, что два года назад обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в поиске останков израильских солдат. "Вы откликнулись и дали поручение российской армии помочь нам в этом деле", - сказал израильский премьер российскому президенту в ходе встречи в Москве.

В.Путин сообщил, что российские военные совместно с сирийскими партнерами установили место захоронения сержанта З.Баумеля.

"Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести. И самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу", - сказал президент РФ.

В этот же день Минобороны РФ сообщило о передаче Израилю останков сержанта Баумеля.

"Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

З.Баумель погиб в возрасте 21 года в ходе "первой ливанской войны" в 1982 году. До недавних пор он считался пропавшим без вести.

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