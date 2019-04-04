(расширенная версия сообщения от 14:04, приводятся подробности)

Иерусалим. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Останки погибшего в Ливане в 1982 году военнослужащего танкового батальона Израиля Захарии Баумеля, которые были найдены с помощью российских военных, будут захоронены в Иерусалиме позднее в четверг, пишет The Times of Israel со ссылкой на командование Армии обороны Израиля.

Церемония похорон запланирована на 19:00 четверга по местному времени. Она пройдет на горе Герцля в Иерусалиме, где находится главное национальное кладбище страны.

4 апреля в ходе визита в Россию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вспомнил, что два года назад обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в поиске останков израильских солдат. "Вы откликнулись и дали поручение российской армии помочь нам в этом деле", - сказал израильский премьер российскому президенту в ходе встречи в Москве.

В.Путин сообщил, что российские военные совместно с сирийскими партнерами установили место захоронения сержанта З.Баумеля.

"Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести. И самое главное, что его близкие родственники смогут принести цветы на его могилу", - сказал президент РФ.

Б.Нетаньяху поблагодарил В.Путина и российское министерство обороны от себя лично, от лица семьи сержанта и от всего Израиля.

"Я бы хотел поблагодарить вас, мой друг, от себя и от граждан Израиля. То, что вы сделали, очень важно для нашей страны, и очень важно для отношений между нашими странами... Я хочу воспользоваться возможностью и поблагодарить российское министерство обороны и российских военных за их важную помощь. Мы этого не забудем", - заявил он, его заявления приводятся на сайте израильского премьера.

"Они (семья - ИФ) были так взволнованы, что я не могу вам описать, господин президент... Их отец уже скончался, матери скоро 90, это было чрезвычайно эмоционально. Сестра (сержанта - ИФ), брат, их дети встречались со мной, и я рассказал им о вашем решение, о том, что российские военные предприняли действия не без личного риска. Они слушали с открытым ртом и попросили меня передать вам глубочайшую благодарность", - добавил Б.Нетаньяху.

В этот же день Минобороны РФ сообщило о передаче Израилю останков сержанта Баумеля.

"Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

З.Баумель погиб в возрасте 21 года в ходе "первой ливанской войны" в 1982 году. До недавних пор он считался пропавшим без вести.

Кроме него в бою при Султан-Якубе, ставшем одним из первых эпизодов той войны и произошедшем на шестой ее день, в долине Бекаа в Ливане, погибли еще 20 человек, более 30 получили ранения. З.Баумеля и еще пятеро его сослуживцев объявили пропавшими без вести после боя.

Судьбы нескольких пропавших солдат стали известны позднее. Так, Ариель Либерман и Хеци Шай вернулись на родину в 1985 году в ходе обмена пленными. Останки Зохара Липшица, погибшего в этом бою, сначала захоронили на территории Сирии, а затем в 1986 году вернули в Израиль.

Танкисты Йехуда Кац и Цви Фельдман, которые во время боя находились вместе с З.Баумелем в одном танке и были захвачены сирийцами, до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным израильского ТВ, в ходе операции в Израиль привезли останки порядка 10 человек для проведения анализа. Экспертиза показала, что ни одни из останков не принадлежат ни Й.Кацу, ни Ц.Фельдману. К настоящему моменту исследователям осталось проверить ДНК только одного человека.

О том, что медицинская экспертиза подтвердила, что останки действительно принадлежат З.Баумелю, его семье сообщил генерал-майор ЦАХАЛ Моти Альмоз.

Газета The Jerusalem Post сообщает, что останки З.Баумеля были переданы "через третью страну несколько дней назад на борту самолета El Al по итогам операции израильских спецслужб".

"Он был очень преданным сионистом. Сионизм привел его к битве, в которой он пал", - заявил премьер Израиля. Б.Нетаньяху отметил, что несколько раз встречался с родителями сержанта, и они неоднократно его просили найти останки их сына. Отец З.Баумеля ушел из жизни в 2009 году в возрасте 81 года, так и не узнав судьбу сына.

Соболезнования родственникам З.Баумеля принес президент Реувен Ривлин. Он сказал, что спустя 37 лет "невыносимого ожидания, вопросов и сомнений, Захария Баумель вернулся домой в Израиль".

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