Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 17:03

Гонконг. 26 января. ИНТЕРФАКС - Из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса - выехали примерно 5 млн жителей прежде, чем власти изолировали его в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает издание "Саут чайна морнинг пост" со ссылкой на мэра города Чжоу Сяньвана.

Он уточнил, что отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.

В то же время, отметил мэр, в Ухане остались около 9 млн человек.

По данным "Саут чайна морнинг пост", всего в Ухане 2,7 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением, причем власти ожидают подтверждения еще примерно 1 тыс. случаев заражения. Ранее в городе были зарегистрированы 533 случая заражения коронавирусом.

В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на минувшую субботу. Из новых летальных случаев 13 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр заболевания, по одному на Шанхай и провинцию Хэнань.

Тем временем, число заразившихся приближается к 2 тыс. человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, по три - в США, Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

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