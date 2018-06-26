Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 0:48 27.06.2018 - 00:48

Нью-Йорк (ООН). 27 июня. ИНТЕРФАКС - Динамика в сфере перемещения террористов в третьи страны после поражения "Исламского государства" (запрещено в РФ) тревожная, часть иностранных террористов-боевиков (ИТБ) исчезли из поля зрения правоохранителей, заявил представитель РФ Михаил Шабалтас, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

"Перед мировым сообществом остро стоит проблема иностранных террористов-боевиков (ИТБ), которые после военного поражения ИГИЛ возвращаются в страны происхождения или проживания либо перемещаются в третьи страны. Вынуждены отметить, что тенденции и динамика в этой сфере тревожная. Часть ИТБ растворились и исчезли из поля зрения правоохранителей, возвращенцы становятся автономными, боевыми и идеологическими ячейками международных террористических организаций", - сказал он.

При этом представитель России отметил, что "механизмы выявления, обмена информацией, пограничной безопасности и судебного преследования не адаптированы или дают сбои".

По словам дипломата, Россия готова "к более плотному международному сотрудничеству в деле перекрытия каналов проникновения возвращающихся ИТБ в третьи страны", а также "системно и подробно делиться своими контртеррористическими наработками в двустороннем плане, по линии ООН и других международных организаций".

1йф бе

Neuer Inhalt Horizontal Line