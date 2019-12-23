Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 15:48

Вашингтон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - В период празднования Хануки сразу в нескольких странах проходят церемонии, посвященные жертвам холокоста, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Церемония уже прошла в Нью-Йорке в музее еврейского наследия: там свои истории рассказали люди, пережившие холокост.

Также мероприятия с участием свидетелей холокоста прошли в Москве и Мюнхене.

"Сохранять память о холокосте - необходимая и все более сложная задача, и поддержание связей с теми, кто выжил - лучший и наиболее эффективный способ делать это", - заявила лидер еврейского сообщества в Мюнхине Шарлотта Кноблох.

Запланированы мероприятия в Иерусалиме и Париже. Все они организованы комиссией по еврейским материальным искам к Германии, занимающийся требованиями по выплатам для евреев, переживших холокост.

В мире ежегодно 27 января отмечается международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.

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