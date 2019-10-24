Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Проведенные эксгумация и перезахоронение останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко означает, что Испания пришла в согласие с самой собой, и знаменует завершение длительного процесса, в котором участвовали и законодательная, и исполнительная, и судебная ветви власти страны, заявил в четверг и.о. главы испанского правительства Педро Санчес.

"Сегодня Испания примирилась с самой собой. Это решение положило конец моральному противостоянию, дало импульс примирению, которое может существовать лишь в условиях свободы и демократии", - сказал Санчес.

По его словам, "завершился длительный процесс, который вели законодательная, исполнительная и судебная власти, ни одного голоса не было подано против".

"Когда мемориал в Долине Павших вновь откроет двери, его значение будет четко определенным - он будет напоминать о боли, которая не должна повториться никогда, это будет памятник всем жертвам гнева", - отметил Санчес.

Ранее в четверг из могилы в базилике в Долине Павших близ Мадрида были эксгумированы останки Франко и перенесены для перезахоронения в семейном склепе на кладбище Мингоррубио в мадридском районе Пардо.

Верховный суд Испании в конце сентября вынес окончательный вердикт в поддержку плана правительства страны о переносе останков Франко с места его захоронения в Долине Павших близ Мадрида на кладбище Мингоррубио.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию тем, что Долина Павших, где был захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

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