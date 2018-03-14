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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:33 14.03.2018 - 12:33

Париж. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Первой поездкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель после переизбрания на этот пост станет визит в Париж, сообщают в среду французские СМИ.

Ожидается, что А.Меркель в пятницу прибудет в Париж, где встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"А.Меркель будет принята французским президентом в пятницу во второй половине дня", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее в среду А.Меркель в четвертый раз подряд была избрана канцлером ФРГ.

В ходе голосования в Бундестаге ее кандидатуру поддержали 364 депутата бундестага, "против" проголосовали 315 парламентариев. Еще девять депутатов воздержались. После этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер официально утвердил ее в должности канцлера ФРГ.

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