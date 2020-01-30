Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 18:28

Дубай. 30 января. ИНТЕРФАКС - Перемирие враждующих сторон в Ливии действует только на словах, считает спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе, сообщает агентство Bloomberg.

"Перемирие существует только на словах", - заявил Саламе.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

Представители ПНС и СМИ Турции, чье руководство выступает против Хафтара, периодически сообщаюсь об обстрелах мирных жителей и инфраструктуры силами ЛНА.

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