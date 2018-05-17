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Иерусалим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Парагвая Орасио Картес примет участие в церемонии открытия посольства его страны в Иерусалиме, которая состоится 22 мая, пишет в четверг газета "Таймс оф Исраэль".

Ожидается, что О.Картес отправится в Израиль 19 мая.

Ранее в Иерусалиме открылись посольства США и Гватемалы.

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Интерфакс