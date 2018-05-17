Перенос посольства Парагвая в Израиле в Иерусалим состоится 22 мая
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Иерусалим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Парагвая Орасио Картес примет участие в церемонии открытия посольства его страны в Иерусалиме, которая состоится 22 мая, пишет в четверг газета "Таймс оф Исраэль".
Ожидается, что О.Картес отправится в Израиль 19 мая.
Ранее в Иерусалиме открылись посольства США и Гватемалы.
эф во
Интерфакс