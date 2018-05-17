Перенос посольства Парагвая в Израиле в Иерусалим состоится 22 мая

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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 18:58 17.05.2018 - 18:58

Иерусалим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Парагвая Орасио Картес примет участие в церемонии открытия посольства его страны в Иерусалиме, которая состоится 22 мая, пишет в четверг газета "Таймс оф Исраэль". Ожидается, что О.Картес отправится в Израиль 19 мая. Ранее в Иерусалиме открылись посольства США и Гватемалы. эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс