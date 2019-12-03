Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 15:17

Мадрид. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Шведская экоактивистка Грета Тунберг, пересекшая на катамаране Атлантический океан, прибыла в Лиссабон, передает во вторник Associated Press.

Накануне сообщалось, что Тунберг, активно выступающая в защиту окружающей среды, успешно пересекла на катамаране Атлантический океан и теперь намерена принять участие в конференции ООН в Испании.

Из Лиссабона она отправится на поезде в Мадрид, где проходит конференция ООН по проблемам изменения климата.

Тем временем в Мадриде около 20 человек вышли на одну из автодорог в центре города и перекрыли движение автотранспорта, растянув баннер с надписью на русском языке: "Климатический кризис. Говорить правду. Действовать немедленно".

На баннере также указано название группы Extinction Rebellion, активисты которого по всему миру блокируют движение транспорта, чтобы привлечь внимание властей к экологическим проблемам. Агентство не уточняет, граждане какого государства вышли на акцию в Мадриде.

Кроме того, несколько активистов устроили эко-перформанс: они запрыгнули в фонтан в Мадриде, а другие бросали им с суши спасательные жилеты. Они скандировали: "Чего мы хотим? Климатической справедливости". Перформанс остановила полиция.

Поскольку активистка отказывается летать самолетами, аргументируя это тем, что авиатранспорт наносить большой урон экологии, из Америки в Европу она добиралась на катамаране вместе с австралийскими YouTube-блогерами Райли Уитлумом и Элайной Караусу, которые еженедельно публикуют видеозаписи о своих путешествиях со своим маленьким ребенком на судне. В плавание с ними отправилась и британская профессиональная яхтсменка Никки Хендерсон.

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали выступить в международных организациях, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

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