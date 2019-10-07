Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 3:03

Сан-Франциско. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Смена высокопоставленных сотрудников администрации США не влияет на готовность России работать с Вашингтоном, заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы внимательно смотрим за тем, кто приходит, кто уходит. Я исхожу из того, что в США принципиальную линию определяет президент США. Мы исходим из того, что мы должны и мы будем работать с любым составом сотрудников и Белого дома, и Госдепартамента по различным проблемам", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

По словам Антонова, "нельзя связывать будущее российско-американского диалога в области стратегической стабильности или вообще двусторонних взаимоотношений только с конкретными личностями".

"Слишком важны проблемы, которые стоят перед нами, слишком важны вопросы, за которые отвечают США и Россия, чтобы только думать о том, как уход одного или другого функционера повлияет на российско-американские отношения", - подчеркнул он.

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