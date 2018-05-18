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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 12:27 18.05.2018 - 12:27

Дели. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Перестрелка произошла в ночь на пятницу в Кашмире на линии контроля, разделяющей Индию и Пакистан в этом районе, стороны выступили с противоречивыми заявлениями о произошедшем.

В индийской армии проинформировали, что огонь открыла пакистанская сторона, в результате чего погибли один индийский военнослужащий и шесть мирных жителей. Еще, по меньшей мере, семь человек получили ранения.

Пакистанская армия в свою очередь сообщила, что в результате огня, открытого с индийской стороны, ранения получили 10 пакистанцев.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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