Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 10:38

Дели. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Перестрелка произошла между индийскими и пакистанскими военными в районе границы в Кашмире, семь человек погибли, сообщает во вторник агентство Associated Press.

С пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых - ребенок. Еще несколько человек получили ранения.

В заявлении пакистанской армии указывается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, согласно версии Исламабада, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.

В свою очередь армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.

Отношения между странами обострились в феврале, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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