Вашингтон. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о решении Рика Перри покинуть пост министра энергетики и пояснил, что это произойдёт в конце года.

Американские СМИ сообщают, что Трамп заявил об этом во время визита в Техас. "Мы с Риком уже полгода обсуждаем (вопрос об уходе Перри со своего поста - ИФ). Я даже думал, что он уйдёт немного раньше. У него большие планы, и он добьётся успеха. Мы определились с его преемником и объявим его довольно скоро", - отметил президент США.

В сообщениях отмечается, что Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

1во тг

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