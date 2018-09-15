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Этот контент был опубликован 15 сентября 2018 г. 14:47 15.09.2018 - 14:47

Берлин. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Персонал Федеральной службы защиты конституции ФРГ планируется увеличить почти вдвое, сообщает в субботу журнал "Шпигель" со ссылкой на источники в МВД.

Предполагается, что к 2021 году число сотрудников ведомства будет увеличено до почти 6 тыс. человек, для этого будет создано 2,9 тыс. рабочих мест. Ведомство выполняет в ФРГ функции спецслужбы внутреннего назначения.

Кроме этого, глава ведомства Ханс-Георг Маасен планирует структурно упорядочить ведомство по образцу службы внешней разведки Германии BND. В настоящее время в ведомстве Х-Г.Маасена около 3110 сотрудников, а в BND - более 6,5 тыс.

Также планируется реструктуризация отделов по противодействию шпионажу, саботажу, исламскому терроризму, пишет издание.

Реформы будут проводиться в рамках объявленного главой МВД Хорстом Зеехофером увеличения бюджета на безопасность на 1 млрд - до 15 млрд евро.

Х-Г.Маасен в последние дни был объектом критики, поскольку усомнился в подлинности видеозаписей из Хемница, на которых были запечатлены уличные преследования людей с внешностью мигрантов.

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