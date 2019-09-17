Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 16:34

Иерусалим. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В случае, если Израиль начнет аннексировать поселения на Западном берегу реки Иордан, это будет "катастрофой" для поиска решения урегулирования конфликта с палестинцами, сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на короля Иордании Абдаллу II.

После переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель король заявил, что "крайне обеспокоен" обещанием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать все поселения на Западном берегу реки Иордан, так как "такого рода заявления являются катастрофой на пути к урегулированию (конфликта - ИФ) между двумя государствами".

Меркель в свою очередь согласилась с заявлением Абдаллы II, назвав обещание премьера Израиля "бесполезным".

Ранее в сентябре премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Однако его политические конкуренты раскритиковали подобное заявление. Так, политик Яир Лапид из оппозиционной партии "Кахоль Лаван" заявил: "Нетаньяху начал учебный год с заявления о том, что он заинтересован в том, чтобы аннексировать 2,9 млн палестинцев, обеспечить их национальным страхованием и финансировать обучение их детей. Очень логично".

Другой политик - Тамар Зандберг из крайне левой партии "Мерец" заявила, что Нетаньяху следует рассказывать детям о толерантности, а в ситуации с поселениями - начать диалог с палестинцами об обмене территориями, а не только давать обещания.

С резкой критикой в адрес Нетаньяху также выступил лидер Списка арабских партий Айман Оде, назвав Нетаньяху "серийным преступником", который "крадет деньги у общественности для своих друзей-магнатов" и толкает Израиль к военному преступлению - аннексии земель, способному унести жизни многих израильтян и палестинцев.

Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют историческими именами Иудея и Самария, создавались Израилем после Шестидневной войны в 1967 году. Израиль считает Западный берег реки Иордан спорной территорией, ООН считает ее оккупированной.

В Израиле 17 сентября проходят всеобщие выборы.

1ви ар

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