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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 9:35 05.10.2018 - 09:35

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Негативный фон, присутствующий в отношениях России со странами, одержимыми русофобией, никак не повлияет на российско-индийские отношения и переговоры президента РФ Владимира Путина в Дели, убежден пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Фон присутствует, но он в основном присутствует в тех странах, которые одержимы этой истерикой шпионофобии, русофобии", - сказал Д.Песков в интервью телеканала "Россия-24".

В Индии, по его словам, "повестка дня совсем другая, она свободна от этих истеричных проявлений, здесь речь идет о серьезных переговорах, так что тут никакой увязки с этими проявлениями нет".

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