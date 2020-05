Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Россия не вводит никого в заблуждение относительно данных по летальным исходам среди больных коронавирусом COVID-19, сообщил американскому телеканалу CBS News пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ничего не скрываем. Причина смерти определяется методом вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точный подсчет. Это отличает Россию от многих западных стран, где не проводятся посмертные экспертизы", - сказал он.

Ранее в материалах изданий The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

