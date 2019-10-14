Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 19:51

Эр-Рияд. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Саудовская Аравия продолжат диалог по урегулированию нефтяного рынка, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Диалог будет продолжаться, эффективность Российско-саудовского диалога в плане урегулирования этого рынка доказана, она себя подтвердила. Это взаимодействие будет продолжаться", - сказал он.

Как сообщалось, в понедельник в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд Россия и Саудовская Аравия подписали Хартию сотрудничества стран-производителей нефти.

Документ подписали соответствующие министры России и Саудовской Аравии Александр Новак и Абдулазиз бен Сальман.

Кроме того, стороны подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики между Министерствами энергетики России и Саудовской Аравии.

"Что касается мировой нефтяной промышленности, есть бесспорная истина - нефть останется существенным элементом в мировом экономическом развитии. Мир будет нуждаться в достаточно больших объемах нефти и достаточных поставках", - сказал министр энергетики Саудовской Аравии на церемонии подписания документов.

По его словам, нужно учитывать как рыночные подвижки, колебания, так и нерыночные факторы, политические, экономические, региональные.

В этой связи он связи он напомнил о позитивном влиянии на рынок такой договоренности как ОПЕК+.

"Мы дали мощный толчок этой договоренности, чтобы она была эффективной. Я очень надеюсь, что то, что было подписано с Александром Новаком будет мощной постоянной платформой для успешного сотрудничества и обмена мнениями и придаст большую стабильность мировому рынку, будет управлять колебаниями", - сказал министр.

Йм вч ав

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