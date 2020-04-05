Этот контент был опубликован 5 апреля 2020 г. 15:51

Брюссель. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - Пилот авиакомпании Kenya Airways Дауди Кимую Кибати, который заразился коронавирусом во время рейса в Нью-Йорк и по возращении в Кению скончался, похоронен в субботу в Момбасе.

Как сообщил в воскресенье бельгийский государственный канал RTBF со ссылкой на сайт Air-journal.fr, 62-летний Кибати 23 марта пилотировал Boeing 787 кенийской авиакомпании в рейсе по маршруту Нью-Йорк - Найроби. Этим рейсом возвращались застрявшие в США из-за пандемии граждане Кении.

Кибати умер от коронавируса 1 апреля через три дня после госпитализации. Положительные результаты дали тесты на коронавирус и у других членов экипажа.

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