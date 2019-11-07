Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 13:37

Брюссель. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Тревога в аэропорту Схипхол в Амстердаме возникла из-за того, что пилот случайно дал сигнал об угоне самолета во время обучения практиканта, сообщил в четверг информационный портал Dutch News ссылкой на авиакомпанию Air Europa.

Сообщается, что пилот активировал код оповещения об угоне самолета во время того, как пассажиры совершали посадку на борт.

Авиакомпания сообщила, что никаких дисциплинарных мер к этому пилоту принято не будет.

По данным пассажиров самолета, пилот "принес каждому пассажиру свои извинения от имени Air Europa", однако он не сообщил о том, что "это был он сам, кто вызвал это (тревогу - ИФ)".

Накануне сообщалось, что инцидент на борту самолета в аэропорту Схипхол в Амстердаме оказался ложной тревогой.

"На рейсе Амстердам - Мадрид сегодня было по ошибке активировано предупреждение, запустившее протокол о попытке угона воздушного судна в аэропорту", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с тревогой в аэропорт прибыло значительное количество полицейских, а также экстренные службы. Терминал D был временно закрыт.

Пассажиров также попросили покинуть самолет и обыскали их.

1ви ар

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