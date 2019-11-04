Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 14:18

Лондон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Четыре члена экипажа греческого танкера Elka Aristotle были захвачены в заложники неустановленными вооруженными лицами у берегов Того, сообщили ВМС этой страны.

"В понедельник, 4 ноября 2019 года, около 03:00, танкер Elka Aristotle ... был атакован вооруженными лицами примерно в 18 километрах от порта Ломе", - говорится в распространенном флотом заявлении.

Среди захваченных два филиппинца, один грек и один грузин.

Танкер сопровождала охрана, которая вступила в противоборство с пиратами, в результате один из охранников получил огнестрельное ранение.

Ранее сообщалось о девяти похищенных в понедельник членах экипажа норвежского судна MV Bonita, все они являются гражданами Филиппин. Среди них - капитан судна.

Моряки были похищены в то время, когда MV Bonita находилось на якорной стоянке у берегов Бенина.

Судовладелец в распространенном заявлении отметил, что группа реагирования на чрезвычайные ситуации компании приступила к работе, поиск похищенных начат полицией Бенина.

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