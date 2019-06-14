Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 13:36

Оттава. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Коллекция любовных писем канадского певца и автора песен Леонарда Коэна ушла с молотка на торгах аукционного дома Christie's за 1,2 млн канадских долларов ($876 тыс.), при этом цена многих писем более чем в пять раз превысила ожидания.

Письма в количестве более 50 штук были адресованы Марианне Илен, которая вдохновила Коэна на песню So Long, Marianne, говорится на сайте Christie's.

Самым дорогим из коллекции стало одно из писем, датированное декабрем 1960 года. Оно было продано почти за 75 тыс. канадских долларов по сравнению с предпродажной оценкой в 13 тыс. долларов.

Помимо писем Коэна на торги было выставлено семь писем Илен. Все вместе они иллюстрируют взаимоотношения музыканта и его музы и возлюбленной в 60-х годах прошлого века.

Служба финансово-экономической информации

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