Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 18:32

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая вела расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США, была недовольна письменными ответами президента Дональда Трампа, но решила не настаивать на получении от него устных показаний.

В опубликованной Минюстом США в четверг отредактированной версии доклада Р.Мюллера, прокуроры называют письменные ответы американского президента на их вопросы "недостаточными".

Они рассматривали возможность вызова Д.Трампа на интервью, но в итоге решили отказаться от этих планов, посчитав, что подобное предложение не было бы немедленно принято президентом. В таком случае для того, чтобы обязать его дать устные ответы потребовалось бы длительное судебное разбирательство, указывается в документе.

Прокуроры также отметили, что у них было достаточно информации из других источников, чтобы и без устных показаний Д.Трампа сделать "соответствующие фактические выводы".

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