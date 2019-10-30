Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:19

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США на данный момент не намерены разрешать возобновление работы консульства РФ в Сан-Франциско, заявил первый замгоссекретаря Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве.

"У нас нет планов по возобновлению работы российского консульства в Сан-Франциско. Оно использовалось не только для дипломатической работы", - сказал он на слушаниях в сенате.

При этом Салливан признал, что сокращение дипломатического присутствия США в РФ - серьезная проблема. В частности, он напомнил о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Такие шаги, как отметил дипломат, мешают оказывать помощь путешествующим по России американцам.

1во ав

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