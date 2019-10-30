Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:33

Вашингтон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти США на данный момент не намерены разрешать возобновление работы консульства РФ в Сан-Франциско, заявил первый замгоссекретаря Джон Салливан, претендующий на пост американского посла в Москве.

"У нас нет планов по возобновлению работы российского консульства в Сан-Франциско. Оно использовалось не только для дипломатической работы", - сказал он на слушаниях в Сенате.

При этом Салливан признал, что сокращение дипломатического присутствия США в РФ - серьезная проблема. В частности, он напомнил о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Такие шаги, как отметил дипломат, мешают оказывать помощь путешествующим по России американцам.

28 июля 2017 года МИД РФ на фоне принятого Конгрессом США закона о дополнительных санкциях в отношении России объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона. В частности, общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращалось на паритетной основе до 455 человек.

31 августа 2017 года США приняли решение закрыть Генконсульство РФ в Сан-Франциско и два здания диппредставительств в Вашингтоне и Нью-Йорке в ответ на сокращение американского дипприсутствия в России.

2 сентября американские спецслужбы провели обыски в зданиях Генконсульства РФ в Сан-Франциско и Торгпредства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также был закрыт доступ в арендованные помещения отделения Торгпредства в Нью-Йорке.

1ви аю

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