Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 13:52

Дубай. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Намерение США продлить оружейное эмбарго против Тегерана натолкнулось на сильное противодействие РФ и КНР, заявил во вторник секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани.

"Тщетные попытки США продлить оружейное эмбарго против Ирана привели к решительной реакции России и Китая и вызвали у союзников Вашингтона замешательство и сомнения", - приводит его слова агентство "Мехр".

"Мир, вдохновленный свободными и сопротивляющимися народами, уже давно не идет на поводу у шантажистов", - добавил он.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вашингтон, отказавшийся от СВПД, добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН. Так, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.

В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков раскритиковал попытки США вернуть международные санкции в отношении Ирана, используя механизмы резолюции СБ ООН 2231.

"Соединенные Штаты грубо нарушают статью 25 устава ООН, предписывающую всем государствам мира, присоединившимся к этому уставу, являющимися членами ООН, выполнять резолюцию Совета безопасности. И в этой ситуации претендовать на использование механизма, который заложен в данную резолюцию, мягко говоря, цинично", - сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии на площадке Валдайского клуба.

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