Планы ФРГ расширять инфраструктуру для СПГ известны и были указаны еще в коалиционном соглашении - представитель кабмина
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Берлин. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Планы ФРГ расширять инфраструктуру для СПГ известны и были обозначены еще в коалиционном соглашении, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Коалиционный договор подразумевает, что Германия должна быть центром инфраструктуры СПГ, поэтому мы приветствуем существующие частные экономические инициативы", - сказал Ш.Зайберт жуналистам в Берлине в среду.
По его словам, Германия заинтересована "в диверсифицированном энергообеспечении".
"Известно, что частные инвесторы проверяют возможность постройки таких терминалов СПГ в различных территориях - Штаде, например, часто называется, Брунсбюттель, Вильхельмсхафен, Росток. Правительство в свою очередь проверяет возможности для рамочного софинансирования", - указал представитель правительства.
Ранее издание "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель сообщало, что немецкий политик предложила поддержку правительства проектам, которые позволят поставлять американский газ в Германию.
В частности, А.Меркель ранее в этом месяце сообщила небольшой группе законодателей, что правительство решило софинансировать строительство СПГ-терминала на севере страны стоимостью 500 млн евро, сообщили источники. Это станет значительным импульсом для проекта, который долгие годы не мог сдвинуться с места, поскольку Германия покрывала основную часть своих потребностей за счет дешевого российского газа.
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Интерфакс